Applied Materials: BPA accru de 5% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Applied Materials a dévoilé jeudi soir un BPA non-GAAP en hausse de 5% à 2,13 dollars au titre des trois premiers mois de son exercice 2023-24, avec une marge d'exploitation ajustée stable à 29,5% pour des revenus atones à 6,71 milliards de dollars.



'Nos positions de leader dans les inflexions clés soutiennent une surperformance continue alors que les clients accélèrent les technologies de puces de nouvelle génération essentielles à l'IA et à l'IoT dans les prochaines années', explique son CEO Gary Dickerson.



Pour son deuxième trimestre comptable, l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs s'attend à ce que son BPA non-GAAP se situe entre 1,79 et 2,15 dollars, et à ce que ses revenus s'élèvent à environ 6,50 milliards, plus ou moins 400 millions.





