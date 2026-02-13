 Aller au contenu principal
Applied Materials bondit grâce à la demande d'IA qui stimule les commandes d'outils de fabrication de puces
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 10:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Applied Materials prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux estimations pour le deuxième trimestre

*

Les analystes s'attendent à ce qu'Applied Materials bénéficie des dépenses d'infrastructure en matière d'IA

*

Les actions de ses pairs ASML et Lam Research gagnent plus de 1 %

Les actions d'Applied Materials ont bondi de 11,7 % dans les échanges avant bourse vendredi, les investisseurs pariant que la demande croissante en matière d'intelligence artificielle et le resserrement du marché des mémoires continueront à stimuler les commandes pour les outils de fabrication de puces de la société, après qu'elle ait prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le deuxième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street.

Le plus grand fabricant américain d'équipements de semi-conducteurs est bien placé pour tirer parti de la forte demande de puces d'intelligence artificielle, qui consomme les réserves mondiales de mémoire et pousse les fabricants de puces à augmenter leur capacité, une tendance qui, selon les analystes, pourrait soutenir une croissance pluriannuelle.

La société basée à Santa Clara, en Californie, a prévu un chiffre d'affaires d'environ 7,65 milliards de dollars au deuxième trimestre, plus ou moins 500 millions de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 7,01 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Elle prévoit un bénéfice ajusté de 2,64 dollars par action, contre des estimations de 2,28 dollars.

Gary Dickerson, directeur général d'Applied Materials, a déclaré que le trimestre était "alimenté par l'accélération des investissements de l'industrie dans l'informatique de l'IA", ajoutant que les charges de travail de l'IA entraînaient une demande de puces plus performantes et plus économes en énergie à travers une logique de pointe, une mémoire à large bande passante et un emballage avancé.

Cette hausse survient alors que l'expansion des centres de données d'IA par les hyperscalers et la demande croissante de mémoire à large bande passante resserrent les chaînes d'approvisionnement en puces et entraînent de nouvelles dépenses pour les équipements de fabrication de plaquettes et d'emballage.

En décembre, le groupe industriel SEMI a prévu que les ventes d'équipements utilisés pour fabriquer des plaquettes de puces informatiques augmenteraient d'environ 9 % pour atteindre 126 milliards de dollars en 2026 et de 7,3 % supplémentaires pour atteindre 135 milliards de dollars en 2027.

"AMAT occupe une position de leader dans les domaines de la DRAM/HBM, de la logique avancée et de l'emballage, et bénéficie des fortes dépenses induites par la GenAI", ont déclaré les analystes de RBC.

Les prévisions d'Applied Materials ont stimulé d'autres actions d'équipement de puces. Les perspectives ont fait grimper de 1,8 % les actions d'ASML

ASML.AS , le plus grand fournisseur mondial d'équipements pour puces. La société américaine Lam Research LRCX.O a augmenté de 2 %, tandis que KLA

KLAC.O a gagné plus de 1 % dans des volumes restreints.

Les actions d'Applied Materials ont augmenté d'environ 28% depuis le début de l'année, surpassant la hausse de 14% de l'indice Philadelphia Semiconductor

.SOX .

Fermer

