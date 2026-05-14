Applied Materials annonce un chiffre d'affaires trimestriel en hausse grâce à la poursuite des investissements dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des actions et des détails)

Applied Materials AMAT.O a annoncé jeudi des prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, pariant que les dépenses importantes consacrées aux centres de données et aux infrastructures d'IA maintiendraient une forte demande pour ses outils de fabrication de puces.

L'action de la société basée à Santa Clara, en Californie, a progressé de 6 % en séance prolongée.

L'essor actuel de l'IA profite aux fournisseurs d'équipements tels qu'Applied Materials, car la fabrication de puces d'IA plus puissantes nécessite non seulement davantage de plaquettes de silicium, mais aussi des processus de fabrication plus complexes.

La société table sur un chiffre d'affaires d'environ 8,95 milliards de dollars, à 500 millions de dollars près, pour le trimestre en cours, soit un chiffre supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 8,09 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Pour le deuxième trimestre clos le 26 avril, Applied a annoncé un chiffre d'affaires de 7,91 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 7,65 milliards de dollars.