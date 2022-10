Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Applied Material : rechute sur 78$, cassure des 81,5$ information fournie par Cercle Finance • 10/10/2022 à 16:54









(CercleFinance.com) - Mauvaise journée pour les fabricants de semi-conducteur (sanctions US antichinoises, restrictions sur les exportations de puce ultra-fines Applied Material) AMD qui rechute sur 78$ et semble valider la cassure du support majeur des 82/81,5$ des 5 juillet et 30 septembre.

Gros risque de dérapage en direction de l'ex-zénith des 67,6$ des 20/02/2020 et 14/08/2020 puis du 'gap' des 65,19$ du 4/11/2020 puis de celui des 60,47E du 2/11/2020.





Valeurs associées APPLIED MATERIAL NASDAQ -6.02%