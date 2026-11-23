Applied Digital signe un contrat de location de centre de données dédié à l'IA d'une valeur de 5,4 milliards de dollars avec un hyperscaler

Applied Digital APLD.O a annoncé lundi avoir loué 150 mégawatts de capacité informatique critique à un hyperscaler noté « investment grade », dans le cadre d’un contrat qui devrait générer 5,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires contractuel sur une durée de base de 18 ans.

Cet accord fait suite à un autre contrat de location de 210 MW sur 15 ans, d'une valeur d'environ 5,2 milliards de dollars, que la société de centres de données avait signé en juin sur son site Delta Forge 2.

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