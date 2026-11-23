Applied Digital APLD.O a annoncé lundi avoir loué 150 mégawatts de capacité informatique critique à un hyperscaler noté « investment grade », dans le cadre d’un contrat qui devrait générer 5,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires contractuel sur une durée de base de 18 ans.
Cet accord fait suite à un autre contrat de location de 210 MW sur 15 ans, d'une valeur d'environ 5,2 milliards de dollars, que la société de centres de données avait signé en juin sur son site Delta Forge 2.
Voici plus de détails:
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Le contrat de location avec le locataire, dont la société n’a pas révélé le nom, peut être prolongé jusqu’à une durée totale de 33 ans, la valeur totale de l’accord s’élevant alors à environ 12,7 milliards de dollars si toutes les options de renouvellement sont exercées
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Applied Digital a indiqué que ce bail comportait des conditions commerciales plus avantageuses que ses baux précédents, notamment des tarifs plus élevés
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La société a indiqué que le total de ses revenus locatifs contractuels pour la durée de base dépasse désormais 41 milliards de dollars, soit environ 100 milliards de dollars en incluant les renouvellements
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Environ 75 % des revenus locatifs contractuels sur la durée de base proviennent désormais de clients notés « investment grade », a ajouté la société.
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« Nous prévoyons de financer ce projet grâce à notre structure déjà en place », a déclaré le directeur financier Saidal Mohmand dans un communiqué, évoquant le partenariat de 5 milliards de dollars conclu avec Macquarie Asset Management, suivi d’un financement de projet
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La mise en service de cette capacité devrait débuter au cours du premier semestre 2028, sous réserve du respect des étapes clés du développement, des accords avec les réseaux publics et des autorisations réglementaires
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