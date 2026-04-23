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Applied Digital grimpe en flèche après la signature d'un bail de 15 ans pour un centre de données
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 14:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Les actions de l'opérateur de centres de données Applied Digital APLD.O augmentent de 8,3 % à 35,11 $ avant le marché

** La société annonce un nouveau locataire hyperscaler à Delta Forge 1, son campus d'usine d'IA de 430 mégawatts

** Le bail représente une valeur contractuelle totale d'environ 7,5 milliards de dollars sur 15 ans et couvre 300 mégawatts de charge informatique critique

** L'ajout d'un locataire augmente le revenu total du contrat de location à plus de 23 milliards de dollars

** Les opérations initiales à Delta Forge 1 devraient commencer à la mi-2027

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 32,3 % depuis le début de l'année

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APPLIED DIGITAL
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