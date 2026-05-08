Applied Aerospace & Defense, soutenue par Greenbriar, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

Applied Aerospace & Defense, une entreprise sous-traitante du gouvernement soutenue par des fonds privés, a déposé vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

Ce fournisseur de matériel spatial et de défense , basé à Huntsville, en Alabama, prévoit de vendre de nouvelles actions dans le cadre de cette introduction.

La société de rachat spécialisée dans les entreprises de taille moyenne Greenbriar Equity Group a fusionné l'année dernière Applied Aerospace et PCX Aerosystems pour former Applied Aerospace & Defense.

Applied Aerospace & Defense sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole « AADX ».

Morgan Stanley et Jefferies figurent parmi les chefs de file de l'opération.