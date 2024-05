Applications: Forvia devient seul actionnaire de Faurecia Atpoide Automotive

(AOF) - Forvia a finalisé avec succès l'acquisition des 50 % d'actions restantes dans la coentreprise Faurecia Aptoide Automotive (FAA) auprès du magasin d'applications Android Aptoide. L’équipementier automobile devient seul actionnaire de cette coentreprise créée en 2019 et conforte ainsi sa position sur le marché de la distribution d'applications automobiles. "Nous ambitionnons de contribuer de manière significative à l'avenir des voitures connectées, en établissant de nouvelles normes pour l'industrie automobile" déclare le directeur général Patrick Koller.

"Nous atteindrons une part de marché de 20 % dans les applications automobiles d'ici 2025 et de 35 % d'ici 2030 ", ajoute-t-il.

Le magasin d'applications FAA intègre les principales applications dans le streaming de musique, les jeux, la vidéo ou encore la navigation dans l'écosystème automobile. Amazon Music, Spotify, Webex by Cisco, TikTok, Zoom, Trivia Crack (etermax), Rovio et NNG iGo Navigation font partie du catalogue d'applications de FAA.

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.