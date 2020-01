Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : Wedbush remonte sa cible Cercle Finance • 24/01/2020 à 16:41









(CercleFinance.com) - Wedbush Securities annonce revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre Apple, passant de 350 dollars à 400 dollars, avant la publication des résultats trimestriels du géant californien, prévue la semaine prochaine. 'Nous pensons que l'entreprise est en passe de battre facilement les attentes, à la lumière d'une saison des fêtes forte avec une forte demande concernant l'iPhone 11', retient le broker. Wedbush, qui reste à 'Surperformance' sur le titre, s'appuie par ailleurs sur les perspectives liées à la 5G et aux chiffres concernant l'iPhone 11 en Asie pour confirmer sa recommandation.

Valeurs associées APPLE NASDAQ +1.18%