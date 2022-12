Apple: Wedbush garde son opinion sur la valeur information fournie par Cercle Finance • 05/12/2022 à 17:31

(CercleFinance.com) - Wedbush réitère sa recommandation Surperformance et son objectif de cours de 200$ sur le titre Apple.



' Le transfert de la production en Chine est en cours ', relève Wedbush pour qui l'actuel ' bourbier chinois ' et la politique du zéro covid, a été ' un désastre absolu ' pour la production ' et est maintenant à l'origine de pénuries d'iPhone de 10 à 15 millions d'unités '.



Si la sortie de la Chine ne sera pas facile et s'accompagnera d'obstacles évidents en matière de logistique et d'infrastructure, Wedbush pense que d'ici 2025/2026, ' et si Apple agit de manière agressive, plus de 50 % de la production d'iPhone pourrait provenir de l'Inde et du Vietnam '.



D'ici là, la pénurie de Noël sera passée. ' Nous nous attendons à ce qu'environ 10 à 15 millions d'iPhones (et potentiellement plus) passent du trimestre de décembre au trimestre de mars lorsque l'offre commencera à se reconstituer au cours des prochaines semaines ', poursuit l'analyste avant de conclure : ' Notre thèse haussière, axée sur la demande, reste ferme. '