Apple : vers un retour de l'AirPower ? Cercle Finance • 23/03/2020 à 15:04









(CercleFinance.com) - Annoncé à la rentrée 2017 puis abandonné, l'AirPower d'Apple pourrait bien finalement voir le jour : selon l'analyste américain Jon Prosser, la firme de Cupertino travaillerait bien en interne sur ce chargeur sans fil pouvant accueillir, par exemple, un iPhone et une Apple Watch. Ainsi, toujours selon Jon Prosser, Apple aurait revu totalement ses plans, cherchant le meilleur moyen de dissiper la chaleur des bobines de cuivre du chargeur. C'est d'ailleurs pour cette raison que le produit a été mis au placard par le groupe initialement. Apple n'a, comme d'habitude, pas commenté ces rumeurs.

