Apple : vers un doublement par rapport au précédent record ?

(CercleFinance.com) - Le Nasdaq qui a battu un nouveau record absolu mercredi soir au-delà vers 15.380 doit beaucoup au titre d'Apple dont le cours a fusé vers 155$, un nouveau record absolu. Le titre affiche pratiquement +100$ depuis son plancher du 20/03/2020, entre 57$ et 155$ ce 1er septembre. Sa capitalisation atteint 2.555 Mds$ (contre 1.000Mds$ au plus bas il y a 15 mois). Apple a donc vu sa capitalisation grimper en moyenne de +100Mds$ chaque mois depuis mars 2020 : le prochain objectif pourrait se situer à 163,6$... soit un doublement de valeur par rapport à son précédent zénith historique des 81,8$ du 12 février 2020.

Valeurs associées APPLE NASDAQ +0.45%