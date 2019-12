Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : vers un changement de cadence pour les iphone ? Cercle Finance • 05/12/2019 à 16:52









(CercleFinance.com) - Selon des informations de JPMorgan, repérées par CNBC, le groupe Apple pourrait passer à deux lancements d'iPhone par an à partir de 2021. En se basant sur ses observations de la chaîne d'approvisionnement, l'analyste s'attend en effet à 'un changement stratégique dans la cadence des lancements'. En passant à deux séquences de lancement, au lieu d'une actuellement, Apple pourrait ainsi mieux concurrencer des groupes comme Samsung et Huawei, qui sortent des smartphones plusieurs fois dans l'année. Samsung, par exemple, dispose de plusieurs gammes (Note, S, A), dont les sorties et présentations sont 'ventilées' entre janvier et décembre. De quoi occuper constamment l'espace médiatique, au contraire d'Apple, qui laisse plus souvent parler les autres de ses produits via des rumeurs et des sources non-officielles que la firme ne prend la parole elle-même. Ce qui pourrait donc changer dans moins de deux ans.

