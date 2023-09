Apple va présenter sa gamme d'iPhone 15

(AOF) - Quelques jours après l'annonce de restrictions en Chine pour l'utilisation de ses iPhone dans les administrations et les entreprises publiques, Apple va dévoiler sa gamme d'iPhone 15. Selon les rumeurs, le groupe technologique américain prévoit une nouvelle technologie de recharge, des puces plus rapides, une meilleure autonomie et des modifications du design pour les versions Pro, plus haut de gamme, de l'appareil. Au total, il devrait y avoir quatre versions de l'iPhone 15 : le modèle de base, l'iPhone 15 Plus, le Pro et le Pro Max.

Bloomberg rappelle qu'historiquement la présentation des nouveaux iPhone se traduit par la baisse de l'action. " Au cours des cinq dernières années, septembre a été le pire mois de l'année pour Apple, avec une baisse moyenne des actions de 4,5 %, contre une baisse de 3,2 % pour le S&P 500 ", précise le média.

Mais la baisse de l'action la semaine dernière pourrait rendre obsolète cette évolution historique.

