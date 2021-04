APPLE va investir 450 milliards de dollars aux Etats-Unis sur 5 ans

(AOF) - Apple a annoncé une accélération de ses investissements aux États-Unis, avec des plans visant à apporter de nouvelles contributions de plus de 430 milliards de dollars et à créer 20 000 nouveaux emplois dans le pays au cours des cinq prochaines années. Le créateur de l'iPhone compte notamment investir des dizaines de milliards de dollars pour le développement de puces de nouvelle génération et l'innovation 5G dans neuf États américains.

Dans le cadre de ses investissements et de son expansion, Apple prévoit d'investir plus d'un milliard de dollars en Caroline du Nord où il va commencer la construction d'un nouveau campus et d'un centre d'ingénierie dans la région du Research Triangle. Cet investissement permettra de créer au moins 3 000 nouveaux emplois dans les domaines de l'apprentissage automatique (machine learning), de l'intelligence artificielle, du génie logiciel et d'autres domaines de pointe.

L'indice de réparabilité entre en vigueur en France

Cet indice, sur une échelle de 1 à 10, va permettre aux consommateurs de savoir si les produits peuvent facilement être réparés ou non. Son affichage est obligatoire depuis le 1er janvier 2021. Cette mesure s'inscrit dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire votée en février 2020.

D'après l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, seuls 35% des Français déclarent avoir eu recours aux réparations. Les autorités visent un taux de réparation des produits électriques et électroniques de 60 % d'ici à cinq ans.

Pour le moment l'initiative est limitée à la France mais l'Europe réfléchit également à une approche similaire pour lutter contre le gaspillage et l'obsolescence programmée.

Forte croissance prévue

Le marché mondial des PC devrait enregistrer une croissance de 35% au quatrième trimestre 2020 pouratteindre 143 millions d'unités,d'après le cabinet d'études Canalys.Au final le total des ventes de PC sur l'année 2020 devrait se situer à 458 millions d'unités, après un bond de 17%.La croissance devrait s'élever à1,4 % en 2021.

Au-delà de l'impact positif de la crise sanitaire, le secteur bénéficie de facteurs structurels qui devraient porter la croissance en 2021 et au-delà : le développement du travail à distance, l'apprentissage numérique et les nouveaux modes d'utilisation.