Apple va apporter une fonction de mesure de l'oxygène dans le sang à certaines montres américaines avec une mise à jour logicielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Apple va apporter une fonction de mesure de l'oxygène dans le sang à certains de ses modèles de montres par le biais d'une mise à jour logicielle après avoir reçu l'approbation du gouvernement américain dans le cadre d'un long litige juridique sur cette technologie, a annoncé la société jeudi.

Cette mise à jour permettra aux utilisateurs d'Apple Watch Series 9, Series 10 et Apple Watch Ultra 2 aux États-Unis de visualiser leur taux d'oxygène dans le sang sur un iPhone couplé.

Cette décision intervient après des années de querelles juridiques avec Masimo, basée à Irvine, en Californie, qui a accusé Apple d'avoir embauché ses employés et d'avoir volé sa technologie d'oxymétrie de pouls après avoir discuté d'une collaboration potentielle.

Masimo a obtenu de la Commission américaine du commerce international qu'elle bloque les importations de montres dotées de cette fonction, ce qui a incité Apple à la supprimer et a déclenché une longue procédure d'appel.

Les modèles de montres concernés jeudi n'étaient pas dotés de la fonction de mesure de l'oxygène dans le sang au moment de leur livraison, mais Apple a déclaré que les douanes américaines avaient approuvé la mise à jour du logiciel.

Avec la mise à jour, un utilisateur peut démarrer une session dans l'application oxygène sanguin sur l'Apple Watch, et les capteurs de l'Apple Watch collecteront des données qui seront utilisées par l'iPhone pour calculer et afficher les niveaux, a déclaré Apple.

Apple a introduit pour la première fois l'oxymétrie de pouls dans ses Apple Watch Series 6 en 2020. Masimo a lancé sa montre W1 de suivi de l'oxygène dans le sang en 2022.

Masimo a convaincu l'ITC de bloquer les importations des montres connectées Series 9 et Ultra 2 d'Apple en 2023, sur la base de la détermination de la commission que la technologie d'Apple pour la lecture des niveaux d'oxygène dans le sang violait les brevets de Masimo.

Apple a temporairement repris la vente des montres le lendemain, après avoir persuadé la Cour fédérale de suspendre l'interdiction.

La Cour fédérale a rétabli l'interdiction le mois suivant, ce qui a conduit Apple à retirer les fonctions d'oxymétrie de pouls de ses montres aux États-Unis.

Masimo n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.