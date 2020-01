Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : une Watch Series 5 RED à venir ? Cercle Finance • 02/01/2020 à 10:27









(CercleFinance.com) - Selon des informations glanées par le site spécialisé WatchGeneration, le groupe Apple pourrait sortir au printemps prochain une Apple Watch Series 5 en version RED. Ce modèle serait en effet apparu brièvement dans une base de données d'Apple. Rappelons que si la firme de Cupertino propose de nombreux produits (iPhone et iPod notamment) dans sa collection RED, la montre connectée n'a pas encore eu droit à une telle déclinaison. Comme à son habitude, Apple n'a pas commenté ces informations. L'Apple Watch Series 5 RED pourrait, si elle est effectivement dans les plans du groupe, être présentée au printemps.

Valeurs associées APPLE NASDAQ +0.73%