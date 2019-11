Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : un analyste prédit 20 millions d'iPhone SE2 pour 2020 Cercle Finance • 07/11/2019 à 16:46









(CercleFinance.com) - D'après le site spécialisé MacRumours, l'analyste Ming-Chi Kuo (référence lorsqu'il s'agit d'anticiper les produits et les résultats de la marque à la pomme) estime qu'Apple pourrait vendre au moins 20 millions d'iPhone SE2 en 2020, le smartphone 'low-cost' que le groupe pourrait lancer en mars. Apple pourrait même, dans le meilleur des cas, vendre environ 30 millions de ce téléphone. Rappelons que l'iPhone SE2 est encore non-confirmé par Apple, bien que les rumeurs à son sujet se multiplient depuis des mois. Il devrait présenter un design similaire à l'iPhone 8, mais avec une puissance comparable aux derniers modèles. Le tout pour environ 400 dollars.

