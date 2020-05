Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : un analyste a revu sa cible, rassuré par l'iPhone SE Cercle Finance • 27/05/2020 à 16:21









(CercleFinance.com) - Le titre Apple recule ce mercredi de -0,5% dans les premiers échanges à New York, même si l'analyste Jefferies annonce revoir à la hausse son objectif de cours sur celui-ci, passant de 350 à 370 dollars. 'Notre analyse du trafic Web indique qu'Apple a connu une forte croissance via les canaux en ligne depuis le début de l'épidémie de COVID-19. De plus, le nouvel iPhone SE a connu une très forte demande tout au long du mois d'avril', apprécie le broker. Jefferies reste ainsi à l'achat sur la valeur.

Valeurs associées APPLE NASDAQ -0.45%