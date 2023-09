Apple: UBS évoque des données 'mitigées' pour l'iPhone 15 information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 17:29

(CercleFinance.com) - UBS a réitéré mercredi son opinion 'neutre' et son objectif de cours de 190 dollars sur Apple, estimant que les délais de livraison pour l'iPhone 15 sont globalement les mêmes que pour l'iPhone 14, il y a un an.



Le bureau d'études - qui se base sur des données collectées dans plus de 30 pays par son 'UBS Evidence Lab' - note qu'aux Etats-Unis, il faut deux jours de plus cette année pour se faire livrer un Pro Max, le modèle haut de gamme de l'appareil.



Pour ce qui concerne la Chine, en revanche, le délai de livraison pour l'iPhone 15 Pro Max s'avère sept jours plus court que celui qui caractérisait l'iPhone 14 Pro Max un an plus tôt, ajoute l'analyste.



En Europe, le temps d'attente est, lui, de trois à quatre jours plus long que celui de l'an dernier, poursuit UBS.



En moyenne, donc, les délais de livraisons se révèlent plus rapides de quatre jours pour l'iPhone 15 Pro et d'un jour pour le Pro Max, selon le bureau d'études, qui évoque au final des données plutôt 'mitigées' de son point de vue.



A Wall Street, l'action Apple reculait de 0,6% suite à ces commentaires, à comparer avec des scores pratiquement inchangés pour les places boursières new-yorkaises.