Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Apple: très attendu sur l'IA à l'occasion de la WWDC information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 16:37









(CercleFinance.com) - Apple recule lundi à la Bourse de New York à quelques heures du coup d'envoi de sa 'Worldwide Developers Conference' (WWDC), qui débutera avec le traditionnel 'keynote' de son directeur général Tim Cook.



L'événement, qui sera diffusé en ligne à partir de 19h00 (heure de Paris), devrait être l'occasion pour la firme à la pomme de présenter toutes les mises à jour attendues sur ses plateformes dans le courant de l'année.



La conférence devrait surtout être l'occasion pour le groupe californien de présenter sa stratégie très attendue dans l'IA, une thématique jugée fondamentale pour que l'entreprise conserve son avance technologique.



Pour Dan Ives, l'analyste vedette de Wedbush Securities, la réunion qui se tiendra aujourd'hui à l'Apple Park de Cupertino est peut-être la plus importante pour le groupe en plus de 10 ans.



'Il s'agit d'un tournant pour l'avenir d'Apple car les développeurs se trouvent au coeur de la croissance du groupe et il va maintenant falloir démarrer un nouveau chapitre avec l'IA', souligne le spécialiste.



Pour Wedbush - qui affiche une opinion 'surperformance' sur le titre ainsi q'un objectif de cours de 275 dollars - l'IA pourrait générer d'importantes opportunités de monétisation au vu de la base installée de 2,2 milliards d'appareils que compte le groupe.



Selon ses calculs, l'IA pourrait ainsi ajouter entre 30 et 40 dollars au cours de Bourse actuel.



La rumeur d'un accord avec OpenAI, dont les fonctionnalités devraient intégrer le système d'exploitation iOS et l'iPhone 16, pourrait également être officialisée aujourd'hui.



En amont de ces annonces, le titre Apple avait ouvert en hausse ce matin avant d'effacer ses gains. Il perdait autour de 0,6% un peu plus d'une heure après l'ouverture.





Valeurs associées APPLE 195.57 USD NASDAQ -0.67%