Apple : Tim Cook a empoché près de 100 millions de dollars en 2021

(AOF) - Le patron d’Apple Tim Cook a reçu l’année dernière 98,73 millions de dollars de rémunération. Outre son salaire de 3 millions de dollars, il a reçu une prime de 12 millions de dollars, 82,35 millions de dollars en actions et d’autres compensations représentant près de 1,4 million de dollar. Le successeur de Steve Jobs avait reçu seulement 14,77 millions de dollars en 2020. Il n’avait alors pas reçu d’actions. Le Directeur financier d’Apple, Luca Maestri, a, lui, reçu près de 27 millions de dollars en 2021.

