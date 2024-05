Apple, Tesla, Walt Disney : les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Apple

Apple travaille sur la conception de sa propre puce pour faire fonctionner des logiciels d'intelligence artificielle dans les serveurs des centres de données, affirme le Wall Street Journal. "Le projet baptisé ACDC est en cours depuis plusieurs années et on ne sait pas quand la nouvelle puce sera dévoilée, si tant est qu'elle le soit", ajoute le quotidien des affaires. Apple a promis de nombreux nouveaux produits et annonces en matière d'IA lors de sa Worldwide Developer Conference en juin.

Coty

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Coty a augmenté de 10% à périmètre constant à 1,39 milliard de dollars. Cette forte progression sur cette période a été soutenue par une croissance de 7-9% dans toutes les régions. Le bénéfice d'exploitation sur ce trimestre a augmenté de 79% pour atteindre 77,8 millions de dollars, avec une marge d'exploitation déclarée de 5,6%. Sur cette période, la marge brute de 64,8% a augmenté de 190 points de base par rapport à l'année précédente. L'Ebitda ajusté a bondi de 10% pour s'élever à 199,9 millions de dollars.

Goodyear

Goodyear est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir réduit sa perte au premier trimestre sur un an ; à 57 millions de dollars contre 101 millions en 2023, malgré un chiffre d‘affaires en recul à 4,53 milliards de dollars contre 4,94 milliards. Le fabricant de pneumatiques précise que son bénéfice net ajusté du premier trimestre 2024 s'est élevé à 29 millions de dollars, contre une perte nette ajustée de 82 millions l'année précédente. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 0,10 dollar, contre une perte de 0,29 dollar l'année précédente.

Palantir

L'entreprise de logiciels d'analyse de données Palantir Technologies a relevé ses objectifs annuels. Au premier trimestre, Palantir Technologies a enregistré un bénéfice net part du groupe en hausse de 17% à 105,53 millions de dollars, soit 4 cents par action. Le consensus Bloomberg s'élevait à 83 millions de dollars. Ses revenus ont augmenté de 21% à 634,34 millions de dollars, dépassant les attentes du marché : 615,8 millions de dollars.

Tesla

Tesla est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après que la "China Passenger Car Association " a annoncé selon sa première estimation que le constructeur américain n'avait vendu que 62 167 véhicules produits dans l'Empire du Milieu au mois d'avril. Ce chiffre marque un recul de 18% sur un an, tandis que son rival chinois BYD a vendu dans le même temps plus de 312 000 véhicules, en croissance de 49% sur un an.

Walt Disney

Walt Disney a dégagé, au titre de son deuxième trimestre fiscal, un bénéfice dilué par action, sur une base ajustée de 1,21 dollar contre 93 cents un an avant et un consensus de 1,1 dollar. Sur la période close fin mars, le géant américain des divertissements a totalisé 22,08 milliards de dollars de revenus, contre 21,81 milliards de dollars un an plus tôt à la même époque et des prévisions de 22,1 milliards de dollars.