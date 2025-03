Apple, Tesla, Moderna... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Apple

L'Autorité de la concurrence a sanctionné Apple d'une amende de 150 millions d'euros, pour avoir, entre avril 2021 et juillet 2023, abusé de sa position dominante dans le secteur de la distribution d'applications mobiles sur les terminaux iOS et iPadOS. Elle a constaté que le dispositif de transparence du suivi par les applications mobiles, qui consiste à demander le consentement des utilisateurs d'iPhones ou d'iPads aux opérations de collecte de leurs données sur des applications tierces, était " artificiellement complexe ".

Moderna

Moderna est attendu en baisse de plus de 10% en pré-marché à Wall Street après la démission de Peter Marks, le plus haut responsable des vaccins de la Food and Drug Administration en tant que directeur du Centre d'évaluation et de recherche sur les produits biologiques. Peter Marks, qui a joué un rôle clé dans le développement des vaccins contre le Covid-19 durant le premier mandat de Donald Trump, quittera ses fonctions le 5 avril, selon le Wall Street Journal.

Tesla

Tesla est attendue une nouvelle fois en nette baisse en pré-marché à Wall Street après une journée mondiale de manifestations contre la marque organisée samedi aux Etats-Unis et dans le monde à l'appel notamment de l'ONG écologiste " Planet Over Profit ". A New York, c'est devant la boutique de l’entreprise à Manhattan, qu'entre 500 et 1 000 personnes ont demandé la démission d'Elon Musk, son patron fondateur et membre de l'administration Trump chargé de réduire les effectifs du secteur public.

Yum Brands

Le groupe américain de restauration rapide Yum Brands, maison-mère de KFC a fait savoir que son directeur général David Gibbs (62 ans) prendrait sa retraite au premier trimestre 2026, après plus de cinq ans à ce poste. Il officie au sein de l'entreprise depuis 1989, occupant plusieurs postes de direction, dont celui de directeur des opérations et de directeur financier. Un comité de planification de la succession a été mis en place pour nommer le successeur de David Gibbs.

-