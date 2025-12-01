 Aller au contenu principal
Apple tente de faire traîner l'affaire antitrust indienne en contestant la loi sur les pénalités, selon l'autorité de régulation
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 09:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple tente de bloquer les procédures en matière de concurrence engagées à son encontre en contestant la loi indienne sur les sanctions en matière de concurrence, a déclaré l'autorité indienne de régulation de la concurrence à un tribunal de New Delhi en réponse à l'action en justice engagée par l'entreprise technologique.

Le mois dernier, Apple a contesté la loi indienne sur les sanctions en matière de concurrence, qui permet à l'autorité de régulation d'utiliser le chiffre d'affaires mondial pour calculer les sanctions qu'elle impose aux entreprises qui abusent de leur position dominante sur le marché.

