Apple: spéculations sur les contenus sportifs

(CercleFinance.com) - L'action Apple progresse ce vendredi à la Bourse de New York en réaction à des informations selon lesquelles le groupe technologique américain s'intéresserait aux contenus sportifs.



Le titre, qui gagnait 0,9% dans les premiers échanges, ne prend plus que 0,4% une heure après l'ouverture, dans un marché boursier américain qui reste toutefois orienté à la baisse.



A en croire plusieurs médias, Apple envisagerait de faire l'acquisition des droits portant sur les matches de semaine de la Ligue majeure de baseball (MLB) à compter de la saison prochaine.



Pour Wedbush Securities, un tel projet constituerait 'le bon choix, au bon moment' sachant que le groupe consacre déjà sept milliards de dollars chaque année à la production de contenus, sur une trésorerie qui atteint 200 milliards.



'Après l'accord historique d'un milliard de dollars conclu entre Amazon et la NFL pour les matches du jeudi soir, nous pensons qu'Apple a désormais pris conscience que la retransmission d'événements sportifs en direct constituerait dans les années qui viennent le pivot de son succès dans le streaming, au même titre que les contenus originaux, à mesure que la concurrence se développe', explique Dan Ives, l'analyste en charge du suivi d'Apple.



Pour le professionnel, un premier accord avec la MLB aurait le mérite de montrer le sérieux des intentions du groupe de Cupertino en la matière avant la signature de futurs autres partenariats avec la NFL, la NCAA, le NASCAR ou la NBA.





