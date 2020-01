Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : sortie prochaine de deux versions de l'iPhone SE 2 ? Cercle Finance • 15/01/2020 à 12:38









(CercleFinance.com) - Selon la presse spécialisée, le groupe Apple pourrait décider de sortir deux versions de son futur iPhone SE 2 - lequel pourrait être nommé iPhone 9 lors de sa commercialisation. En effet, la marque à la pomme pourrait laisser aux utilisateurs le choix entre une version équipée de Face ID, et une autre équipée de Touch ID. La première disposerait alors d'un écran équipant une plus large partie de la face avant, puisque faisant l'impasse sur le lecteur d'empreintes digitales. Rappelons que les iPhone SE 2 devraient être lancés, pour un prix réduit, en mars.

Valeurs associées APPLE NASDAQ -1.35%