Apple : sortie d'une mise à jour pour iOS 13

(CercleFinance.com) - Le groupe Apple annonce la mise à disposition d'une nouvelle mise à jour d'iOS 13, la huitième depuis la sortie de la dernière version de l'OS des iPhone. Celle-ci corrige plusieurs bugs rencontrés par les utilisateurs, notamment au niveau de l'affichage de documents au sein de l'application Messages. Apple précise également avoir réglé certains soucis dans son application Mail.

