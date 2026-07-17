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Apple serait en pourparlers avec le ministère américain de la Justice en vue d'un règlement à l'amiable dans le cadre d'une affaire de concurrence, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 19:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O et le ministère américain de la Justice ont entamé des discussions préliminaires en vue d'un règlement à l'amiable concernant une action en justice intentée en 2024, qui accuse le fabricant de l'iPhone d'avoir enfreint les lois antitrust, a rapporté vendredi Bloomberg News.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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