Apple se voit refuser l'autorisation de faire appel de la décision britannique sur les commissions des magasins d'applications

Apple AAPL.O s'est vu refuser jeudi l'autorisation de faire appel d'une décision d'un tribunal londonien estimant qu'il avait abusé de sa position dominante en facturant des commissions déloyales aux développeurs d'applications.

Le Competition Appeal Tribunal (CAT) a statué contre Apple le mois dernier après un procès , estimant qu'Apple avait abusé de sa position dominante en excluant la concurrence sur le marché de la distribution d'applications et en "facturant des prix excessifs et injustes" en guise de commission.

Apple, qui a dû faire face à une pression croissante de la part des autorités de régulation aux États-Unis et en Europe concernant les frais qu'elle facture aux développeurs, a précédemment déclaré que la décision "adopte une vision erronée de l'économie florissante et compétitive des applications".

Le CAT a refusé à Apple l'autorisation de contester sa décision devant la Cour d'appel, mais l'entreprise peut toujours s'adresser directement au tribunal.