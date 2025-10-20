 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 224,50
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Apple se rapproche d'une capitalisation boursière de 4 000 milliards de dollars, les courtiers étant optimistes quant à la demande pour l'iPhone 17
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 17:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(mises à jour)

20 octobre - ** Les actions d'Apple AAPL.O ont augmenté de 4,3 % pour atteindre 263,08 $, un record intrajournalier

** Avec cette dernière hausse, APPL détient une capitalisation boursière de 3,89 billions de dollars, la deuxième société la plus précieuse après Nvidia NVDA.O .

** Evercore ISI ajoute l'action à sa liste de surperformance tactique et maintient son objectif de 290 $

** La maison de courtage estime que la demande pour l'iPhone 17 semble plus forte que lors d'un cycle de mise à niveau habituel

** "Nous prévoyons le lancement d'un nouveau Siri amélioré d'ici mars 2026, qui pourrait servir de base au lancement de produits dans de nouvelles catégories" - Melius Research

** Le cabinet d'études Counterpoint a déclaré plus tôt dans la journée de lundi que la série 17 de l'iPhone avait surpassé son prédécesseur lors des premières ventes en Chine et aux États-Unis

** La note moyenne de 51 analystes est "acheter", leur PT médian est de 250 $ - données compilées par LSEG

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse d'environ 5 % depuis le début de l'année

Apple

Valeurs associées

APPLE
263,3050 USD NASDAQ +4,37%
NVIDIA
183,2570 USD NASDAQ +0,02%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 17:54

    Vrai. Appareil à un prix exhortant pour l’utilisation qui en est faite.

Signaler le commentaire

Fermer

