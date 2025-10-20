Apple se rapproche d'une capitalisation boursière de 4 000 milliards de dollars, les courtiers étant optimistes quant à la demande pour l'iPhone 17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(mises à jour)

20 octobre - ** Les actions d'Apple AAPL.O ont augmenté de 4,3 % pour atteindre 263,08 $, un record intrajournalier

** Avec cette dernière hausse, APPL détient une capitalisation boursière de 3,89 billions de dollars, la deuxième société la plus précieuse après Nvidia NVDA.O .

** Evercore ISI ajoute l'action à sa liste de surperformance tactique et maintient son objectif de 290 $

** La maison de courtage estime que la demande pour l'iPhone 17 semble plus forte que lors d'un cycle de mise à niveau habituel

** "Nous prévoyons le lancement d'un nouveau Siri amélioré d'ici mars 2026, qui pourrait servir de base au lancement de produits dans de nouvelles catégories" - Melius Research

** Le cabinet d'études Counterpoint a déclaré plus tôt dans la journée de lundi que la série 17 de l'iPhone avait surpassé son prédécesseur lors des premières ventes en Chine et aux États-Unis

** La note moyenne de 51 analystes est "acheter", leur PT médian est de 250 $ - données compilées par LSEG

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse d'environ 5 % depuis le début de l'année