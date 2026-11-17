Apple AAPL.O a déclaré mardi qu'elle s'efforçait de rétablir ses systèmes après qu'une mise à jour interne a provoqué une panne qui a affecté certains services clients, notamment iCloud et Apple Pay.
Ce problème n'était pas dû à une cyberattaque, a précisé Apple, ajoutant que la plupart des systèmes étaient à nouveau opérationnels.
"Nous nous efforçons de remettre les systèmes restants en ligne dès que possible", a déclaré un porte-parole.
Selon Downdetector, qui recense les pannes en compilant les rapports de statut provenant de plusieurs sources, environ 2 300 utilisateurs ont signalé des problèmes avec Apple Pay aux États-Unis vers 12 h 20 (heure de l'Est).
Les chiffres de Downdetector sont basés sur les signalements des utilisateurs. Le nombre réel d’utilisateurs concernés peut varier.
Au plus fort de la panne, la plateforme a enregistré environ 1 800 signalements d’utilisateurs concernant des problèmes avec iCloud aux États-Unis.
Cette panne chez Apple fait suite à une série de perturbations technologiques survenues ces derniers jours aux États-Unis, notamment une panne mondiale de Microsoft , une défaillance du réseau de la FAA qui a entraîné un arrêt des décollages à l'échelle nationale, une panne technique chez United Airlines et un problème logiciel chez JPMorgan Chase qui a perturbé certains services bancaires.
Les entreprises et les responsables ont déclaré que ces incidents n’étaient pas liés à des cyberattaques.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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