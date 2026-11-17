Apple s'efforce de rétablir ses services après une panne provoquée par une mise à jour interne

Apple AAPL.O a déclaré mardi qu'elle s'efforçait de rétablir ses systèmes après qu'une mise à jour interne a provoqué une panne qui a affecté certains services clients, notamment iCloud et Apple Pay.

Ce problème n'était pas dû à une cyberattaque, a précisé Apple, ajoutant que la plupart des systèmes étaient à nouveau opérationnels.

"Nous nous efforçons de remettre les systèmes restants en ligne dès que possible", a déclaré un porte-parole.

Selon Downdetector, qui recense les pannes en compilant les rapports de statut provenant de plusieurs sources, environ 2 300 utilisateurs ont signalé des problèmes avec Apple Pay aux États-Unis vers 12 h 20 (heure de l'Est).

Les chiffres de Downdetector sont basés sur les signalements des utilisateurs. Le nombre réel d’utilisateurs concernés peut varier.

Au plus fort de la panne, la plateforme a enregistré environ 1 800 signalements d’utilisateurs concernant des problèmes avec iCloud aux États-Unis.

Cette panne chez Apple fait suite à une série de perturbations technologiques survenues ces derniers jours aux États-Unis, notamment une panne mondiale de Microsoft , une défaillance du réseau de la FAA qui a entraîné un arrêt des décollages à l'échelle nationale, une panne technique chez United Airlines et un problème logiciel chez JPMorgan Chase qui a perturbé certains services bancaires.

Les entreprises et les responsables ont déclaré que ces incidents n’étaient pas liés à des cyberattaques.