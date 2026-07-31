Apple s'effondre alors que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement assombrissent les perspectives lors de la dernière présentation des résultats financiers de Tim Cook en tant que directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture générale) par Aditya Soni et Rashika Singh

L'action Apple a chuté de 7% vendredi après la publication de prévisions décevantes indiquant que le fabricant de l'iPhone peinait à s'approvisionner en composants, alors que l'essor des centres de données alimentés par l'IA met à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Si cette baisse enregistrée avant l’ouverture des marchés se confirmait, elle ferait perdre plus de 360 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars à la capitalisation boursière d’Apple AAPL.O et rendrait le titre de société la plus valorisée au monde au géant des puces d’IA Nvidia NVDA.O , quelques jours seulement après qu’Apple l’ait récupéré.

Tim Cook, largement salué comme un génie de la chaîne d’approvisionnement, a qualifié ces pénuries de “très importantes” et a déclaré qu’Apple disposait d’options limitées pour y remédier, lors de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats en tant que directeur général avant de passer le relais à John Ternus en septembre et de devenir président exécutif.

“Si, même à l’échelle d’Apple, ils affirment avoir épuisé toute leur marge de manœuvre dans la chaîne d’approvisionnement, c’est vraiment grave pour tout le monde,” a déclaré Ben Bajarin, directeur général du cabinet de conseil en technologie Creative Strategies.

Les géants de la tech se sont rués sur les capacités de fabrication de puces de pointe et sur les puces mémoire pour alimenter leurs centres de données d’IA, provoquant des pénuries et des hausses de prix qui devraient entraîner un recul des marchés des ordinateurs personnels et des smartphones cette année.

Apple avait amorti en partie le choc provoqué par la flambée des coûts de la mémoire en puisant dans ses stocks, mais Tim Cook a indiqué que cette marge de manœuvre s’amenuisait et que les pénuries de processeurs l’empêchaient de répondre à la forte demande d’iPhones et de Mac.

Jeudi, ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires comprise entre 9% et 11% pour le trimestre en cours se sont révélées inférieures aux estimations de Wall Street, qui tablaient sur environ 12%, et le ralentissement de la croissance de son activité de services a également éclipsé des résultats par ailleurs solides pour le trimestre de juin.

LA FAIBLESSE DU SECTEUR DES SERVICES INQUIÈTE LES INVESTISSEURS

La faiblesse du secteur des services a inquiété les investisseurs, car elle est survenue alors que les ventes d’iPhone étaient en forte hausse, ce qui alimente généralement l’activité qui prélève une commission sur les achats effectués sur l’App Store et qui englobe tout, d’Apple Music à Apple TV.

Ce ralentissement pourrait s’accentuer si les ventes d’iPhone subissaient les conséquences d’une hausse des prix, que de nombreux analystes anticipent lors du lancement de la nouvelle gamme , qui a généralement lieu en septembre .

“L’influence d’Apple sur la chaîne d’approvisionnement semble remise en question et il n’est pas certain que l’IA constitue un facteur favorable mesurable pour les produits ou les services, son impact futur sur la monétisation restant incertain,” ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

“En fait, on pourrait même avancer que le ralentissement de l’App Store résulte de la manière dont l’IA redéfinit les priorités en matière de temps passé par les clients.”

Pourtant, certains analystes ont souligné que l’iPhone avait déjà résisté à des hausses de prix par le passé sans que la demande n’en soit significativement affectée , et qu’un récent accord de crédit-bail conclu aux États-Unis avec Klarna, proposant des abonnements mensuels pour les appareils Apple, pourrait atténuer le choc.

Au moins quatre sociétés de courtage ont revu à la baisse leurs objectifs de cours pour l’action de la société, tandis que trois autres les ont relevés. Cela a fait passer la médiane des prévisions à 330 (XX,XX euros) dollars, soit 3 (XX,XX euros) dollars de moins que le dernier cours de clôture, selon les données de LSEG. L’action a progressé de 22,7% cette année à la clôture de jeudi.