Apple s'allie avec OpenAI et lance Apple Intelligence, son nouveau système d'IA générative,

Un événement organisé par Apple à Cupertino (Californie), aux Etats-Unis, le 12 septembre 2023 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Apple a présenté lundi, à Cupertino (Californie), Apple Intelligence, un nouveau système d'optimisation de ses appareils, de l'iPhone au Mac, grâce à l'intelligence artificielle (IA) générative et un partenariat avec OpenAI.

Au centre d'Apple Intelligence, la firme américaine a placé l'assistant Siri, qui a bénéficié d'une mise à jour radicale, censée lui permettre de rattraper son retard sur les récents produits lancés par OpenAI ou Microsoft.

Pour ce faire, l'entreprise à la pomme a passé un partenariat avec OpenAI, qui a ouvert une nouvelle ère pour l'IA générative en novembre 2022 avec l'arrivée de ChatGPT.

"Nous sommes très heureux de collaborer avec Apple pour intégrer ChatGPT à leurs appareils plus tard cette année ! Je pense que vous allez vraiment apprécier", a tweeté le directeur général d'OpenAI, Sam Altman.

Apple Intelligence figurera dans la nouvelle version du système d'exploitation iOS 18, également dévoilée lundi lors de la conférence destinée aux développeurs, qui doit durer toute la semaine.

"Nous pensons qu'Apple Intelligence va devenir indispensable aux produits qui ont déjà un rôle essentiel dans nos vies", a lancé le directeur général d'Apple, Tim Cook, lors d'une présentation diffusée en ligne.

Apple Intelligence se veut une fonctionnalité qui permet d'améliorer et de simplifier l'utilisation des appareils et de leurs applications.

Il va notamment permettre de créer ses propres émojis sur la base d'une description en langage courant ou de générer des résumés succincts de courriels dans la boîte de messagerie.

L'utilisateur pourra faire ses demandes à Siri par écrit ou à l'oral.

Le directeur général d'OpenAI Sam Altman est sur scène pour l'ouverture de la conférence annuelle de Microsoft à Seattle, aux Etats-Unis, le 21 mai 2024 ( AFP / Jason Redmond )

n novembre dernier par Microsoft, Copilot, qui permet de naviguer entre applications et logiciels de façon intuitive.

Mais à la différence de Copilot, Apple Intelligence ne nécessite pas d'abonnement payant et sera automatiquement disponible sur iOS 18.

- Siri transformée -

Apple a mis en avant la capacité de son interface d'IA générative à prendre des décisions et choisir les éléments pertinents en fonction des caractéristiques spécifiques à l'utilisateur de l'iPhone ou de l'iPad concernés.

"C'est vraiment impressionnant", a réagi l'analyste Avi Greengart. "Ce qui est absolument remarquable, c'est l'intégration" de l'IA générative au sein de l'architecture Apple, selon lui.

"Apple est sur la bonne voie pour décliner l'IA dans l'ensemble de son écosystème", ont commenté, dans une note, les analystes de Wedbush Securities. "C'était un jour historique pour Apple, et Cook & Co. n'ont pas déçu, de notre pointe de vue."

Lancée il y a plus de 12 ans, Siri apparaissait, depuis bien longtemps, comme une fonctionnalité datée, dépassée par la nouvelle génération d'assistants, tels celui inclus dans GPT-4o.

Ce dernier a beaucoup fait parler de lui depuis son introduction, mi-mai, notamment parce que l'actrice Scarlett Johansson a accusé OpenAI d'avoir copié sa voix pour lui faire incarner l'assistant. La start-up a démenti mais a suspendu l'utilisation de cette nouvelle voix dans ses produits.

"Apple Intelligence va rendre Siri plus intelligent et ChatGPT va le rendre plus savant", a commenté Carolina Milanesi, analyste de Creative Strategies.

Ce nouveau défi intervient alors qu'Apple tente de renouer avec sa légende, celle d'une entreprise habituée à lancer des produits et des services susceptibles de provoquer une rupture dans les habitudes de consommation, du Macintosh à l'iPhone, en passant par l'iPod.

Elle a opéré un premier virage significatif, en février, avec la présentation de son casque de réalité "mixte" (virtuelle et augmentée) "Vision Pro".

Il s'agit néanmoins, dans sa version actuelle, d'un produit haut de gamme (3.499 dollars l'unité), qui ne s'adresse qu'à une part restreinte du public traditionnel d'Apple.

Outre l'avance prise par ses concurrents, cette quête de nouveaux succès est rendue plus urgente pour Apple par le tassement des ventes d'iPhone, qui ont baissé de 10% sur un an au premier trimestre 2024.

Avec l'IA générative, le groupe technologique investit, outre sur les appareils eux-mêmes, dans son activité de services, devenue le poumon de la croissance d'Apple.

Selon le cabinet Canalys, 16% des smartphones livrés cette année seront équipés de fonctionnalités d'IA générative, une proportion qu'il s'attend voir monter à 54% en 2028.