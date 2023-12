Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Apple: retour vers les records, un analyste en soutien information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 16:41









(CercleFinance.com) - L'action Apple se remet en direction de ses plus hauts historiques mercredi à la faveur de commentaires favorables des analystes de Wedbush, qui disent voir le groupe technologique américain atteindre le cap des 4.000 milliards de dollars de capitalisation boursière l'an prochain.



Un peu moins d'une heure après l'ouverture, le titre avance de 0,2% au-delà de 197 dollars, non loin du pic absolu de presque 200 dollars qui avait été atteint en fin de semaine dernière.



Dans une note diffusée dans la matinée, Wedbush Securities renouvelle sa prédiction selon laquelle Apple deviendra, au vu de son niveau de croissance actuel, la première société à dépasser 4.000 milliards de dollars de valorisation en Bourse d'ici à la fin 2024.



A titre de comparaison, sa capitalisation atteint actuellement 3.072 milliards.



D'après le bureau d'études, les inquiétudes entourant les restrictions d'utilisation de l'iPhone en Chine doivent être relativisées, comme le montre la demande toujours solide dont bénéficie l'appareil.



Wedbush, qui maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 250 dollars sur le titre, déclare par ailleurs s'attendre à une forte demande pour l'iPhone 15 durant la saison des achats de fin d'année.



Cette vigueur devrait lui permettre, selon les analystes, de surpasser les attentes de Wall Street sur le trimestre clos fin décembre.



Plus généralement, Wedbush estime que le secteur de la technologie est à l'aube d'un nouveau cycle haussier, jugeant que les investisseurs sous-estiment l'accélération des dépenses technologiques qui se profile avec le 'cloud' et l'IA en 2024.





