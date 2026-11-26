Apple retire le chatbot MiniMax AI de l'App Store pour des raisons liées à la sécurité des enfants

Apple AAPL.O a retiré cette semaine de son App Store à l’échelle mondiale l’application de chatbot populaire « Talkie » de MiniMax 0100.HK , après que des médias ont rapporté que les personnages générés par l’IA de ce produit auraient envoyé des messages à caractère sexuel à des mineurs.

Lancée en 2023, Talkie propose aux utilisateurs un large éventail de compagnons avec lesquels discuter, souvent dans une ambiance romantique. La société MiniMax, basée à Shanghai, dispose également d’une version chinoise appelée Xingye.

ABC News et le Bureau of Investigative Journalism ont rapporté mercredi que les personnages de l’application avaient envoyé des messages sexuellement inappropriés et abusifs à des enfants.

L’application est classée « 18+ » à la fois sur l’App Store d’Apple et sur le Google Play Store et, selon les pays, elle précise que les enfants de moins de 14 ans ou de moins de 16 ans ne peuvent pas s’inscrire. Mais les défenseurs de la sécurité des enfants ont critiqué ses mesures de vérification laxistes, qui permettent aux utilisateurs de déclarer eux-mêmes leur âge.

MiniMax et Apple n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Talkie est disponible dans plusieurs langues et est particulièrement populaire aux États-Unis, aux Philippines et au Mexique, selon le cabinet d’études Sensor Tower.

Contrairement aux assistants IA que l'on trouve couramment sur les grands modèles linguistiques tels que ChatGPT ou Gemini, les compagnons IA sont conçus pour susciter un engagement émotionnel durable et des interactions de type humain avec les utilisateurs, certains proposant même des scénarios immersifs.

Talkie et Xingye ont été d’importants moteurs de chiffre d’affaires pour MiniMax, contribuant à plus de 60 % de ses revenus en 2024. L’entreprise a cessé cette année de ventiler les parts de chiffre d’affaires liées aux chatbots.

Selon le cabinet d’études chinois Unique, Talkie comptait environ 11 millions d’utilisateurs actifs mensuels sur son application et son site web en octobre 2026.

MiniMax s’est recentrée sur le codage d’entreprise et les modèles d’IA multimodaux tels que MiniMax M1 et Hailuo-02, en particulier après son introduction en bourse à Hong Kong en janvier .

SURVEILLANCE ACCRUE DES CHATBOTS IA

Les chatbots IA font l’objet d’une surveillance de plus en plus étroite, notamment en ce qui concerne les risques potentiels liés aux interactions avec des mineurs.

Le chatbot Grok AI d’Elon Musk a été critiqué par les gouvernements cette année après avoir été utilisé pour créer des images à caractère sexuel représentant des femmes et des enfants, et le développeur d’assistants IA Character.AI fait l’objet de plusieurs poursuites judiciaires aux États-Unis en raison des interactions inappropriées de ses chatbots avec des mineurs.

En juillet, la Chine a pris des mesures répressives à l’encontre des applications nationales d’IA d’accompagnement, notamment Xingye, en interdisant les relations intimes avec des mineurs et en ordonnant aux plateformes de mettre en place des garde-fous stricts pour limiter les risques de dépendance affective et d’addiction.

ByteDance et Alibaba ont également désactivé les agents interactifs anthropomorphes et les fonctionnalités personnalisées de ces agents sur leurs applications, en réponse à ces réglementations.

Ces mesures prises par les régulateurs et les entreprises ont suscité une vive réaction de la part des utilisateurs chinois qui s’étaient attachés à ces personnages virtuels.