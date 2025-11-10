Apple retarde la prochaine version de l'iPhone Air, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple va retarder la prochaine version de l'iPhone Air en raison de la faiblesse des ventes et il ne sortira pas à l'automne 2026, a rapporté lundi le journal The Information, citant des sources familières avec le sujet.