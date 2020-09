Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : repousse de quelques mois une fonctionnalité d'iOS 14 Cercle Finance • 04/09/2020 à 15:01









(CercleFinance.com) - Alors qu'iOS 14 doit permettre aux utilisateurs de bloquer le suivi de leurs activités à des fins publicitaires, Apple a annoncé, sur son site dédié aux développeurs, repousser de quelques mois cette fonctionnalité. Celle-ci sera en effet déployée au début de l'année prochaine. La raison ? Le groupe souhaite 'laisser aux développeurs plus de temps pour s'adapter'. Facebook, notamment, avait exprimé des inquiétudes quant à cette fonctionnalité, s'attaquant directement aux bases de son modèle économique. Rappelons qu'iOS 14 doit sortir cet automne.

Valeurs associées APPLE NASDAQ -5.04%