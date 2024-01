Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Apple: réponse aux préoccupations de l'UE information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 12:42









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a annoncé aujourd'hui solliciter des commentaires à propos des engagements présentés par Apple en réponse aux préoccupations liées aux restrictions d'accès à la technologie NFC (Near-Field Communication).



Pour rappel, Apple Pay, le portefeuille mobile d'Apple, est au coeur de l'enquête en raison de son contrôle exclusif sur l'écosystème iOS.



La Commission a estimé à titre préliminaire que Apple détenait un pouvoir de marché significatif et que les restrictions d'accès à la fonction NFC sur iOS pour les développeurs tiers pouvait poser des problèmes de concurrence sur le marché des portefeuilles mobiles.



En réponse à ces craintes, Apple a proposé des engagements, dont l'ouverture de l'accès à la fonctionnalité NFC aux fournisseurs tiers, accompagnés d'interfaces de programmation d'application.



Ces engagements seraient en vigueur pendant dix ans, et la Commission encourage toutes les parties intéressées à exprimer leur avis sur ces propositions dans un délai d'un mois.





