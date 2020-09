Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : record à 133$, sa 'cap' = 125% du CAC40 Cercle Finance • 01/09/2020 à 18:59









(CercleFinance.com) - Apple (+2,7%) pulvérise un nouveau record absolu à 132,9$ pour 2.225Mds$ de capitalisation boursière: cela représente 18,5% de plus que la 'capi' du CAC40 (1.900Mds$) mais en ce qui concerne le Nasdaq, cela représente 60% des 8% de hausse de l'indice au mois d'août (Tesla -au-delà de 500$- talonne Apple avec +75% le mois dernier), c'est un cas de figure unique et historique. La hausse est devenue complètement 'parabolique' depuis le 24 juillet dernier : le titre cotait alors 90$, il vient de prendre +48% en 28 séances (dont 12 records absolus)... mais aussi et surtout +132% en 5 mois et +156% en 52 semaines avec un chiffre d'affaire en hausse de 10%, sur la période. L'analyse technique ne sait plus tracer un canal ni prédéterminer une résistance: un consensus 'à l'estime' se forme autour de 150$, soit 2.500Mds$ de capitalisation, soit 8,5 fois son chiffre d'affaire annuel estimé pour 2020, c'est près de 2,5 fois le ratio de 2019 (X 3,5).

Valeurs associées APPLE NASDAQ +4.20%