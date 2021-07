Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : réalise un chiffre d'affaires record de 81,4 Mds$ information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 10:19









(CercleFinance.com) - Apple a annoncé hier soir après la clôture des marchés américains ses résultats financiers pour son troisième trimestre 2021 clos le 26 juin 2021. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires record de 81,4 milliards de dollars sur ce trimestre (contre 73,3 milliards attendus) en hausse de 36 % par rapport à l'année dernière sur la même période. Les vente d'iPhones bondissent de 50% à 39,6 milliards. Le géant de Cupertino affiche un profit par titre de 1,30 dollar qui explose largement le consensus établi à 1,01 dollar. ' Nous avons généré des flux de trésorerie d'exploitation de 21 milliards de dollars et avons continué de faire d'importants investissements dans l'ensemble de nos activités pour soutenir nos plans de croissance à long terme ' a déclaré Tim Cook, DG d'Apple.

