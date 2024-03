Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Apple : quadruple échec sous 173,/173,5$ information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 19:22









(CercleFinance.com) - Apple aligne un quadruple échec sous 173,/173,5$ (depuis le 8 mars), ce qui met en évidence une vraie faiblesse du titre (déjà en repli de -11,5% depuis le 1er janvier) qui doit absolument préserver le plancher annuel des 169$ (puis celui des 168$ du 27/10/2023) pour s'épargner un nouvel épisode baissier en direction de 157$ (seuil pivot moyen terme) puis 151$ (support oblique ascendant long terme).

Mais l'émergence d'un double-top (ou 'M' baissier moyen terme) sous 198E (testé les 19/07 et 14/12/2023) laisse planer le risque d'une correction vers 138$ (tous les gains depuis le 18 janvier 2023 seraient effacés).





Valeurs associées APPLE NASDAQ -0.87%