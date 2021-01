APPLE : profits au plus haut historique et meilleurs que prévu

(AOF) - Apple a présenté hier des résultats supérieurs aux attentes grâce aux succès commerciaux de ses iPhone, mais aussi de ses mac et iPad . La firme à la pomme a enregistré au premier trimestre, clos fin décembre, un bénéfice net record de 28,76 milliards de dollars, soit 1,68 dollar par action, contre respectivement 22,24 milliards de dollars et 1,25 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus de 1,41 dollar a été nettement dépassé. Le chiffre d'affaires a pour sa part atteint le niveau record de 111,44 milliards d'euros, en progression de 11%.

Il a également largement dépassé les attentes du marché : 103,28 milliards de dollars.

Son produit vedette, l'iPhone a vu ses ventes progresser de 17% à 65,6 milliards de dollars, là où le marché anticipait 59,80 milliards de dollars. Selon UBS, le groupe en aurait vendu 78,5 millions d'exemplaires à un prix moyen de 835 dollars.

Les revenus tirés des iPad ont progressé de 41% à 8,44 milliards de dollars et ceux des Mac, de 21% à 8,67 milliards de dollars. Ces deux lignes de produits ont trouvé un nouveau dynamisme grâce au développement du travail à domicile.

Pour leur part, les services, qui comprennent en particulier l'App Store, iCloud et iTunes, dont les ventes ont bondi de près de 24 % pour atteindre 15,76 milliards de dollars.

Les wearables ont connu une croissance des revenus de 29,6% à 12,97 milliards de dollars.

Pour le quatrième trimestre d'affilée, Apple n'a pas communiqué d'objectifs.

En dépit de ses très bons résultats, l'action de la firme de Cupertino (Californie) est attendue en baisse de plus de 4%. Elle affiche en effet, selon UBS, une valorisation historiquement élevée, après un bon de près de 80% sur un an.

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'indice de réparabilité entre en vigueur en France

Cet indice, sur une échelle de 1 à 10, va permettre aux consommateurs de savoir si les produits peuvent facilement être réparés ou non. Son affichage est obligatoire depuis le 1er janvier 2021. Cette mesure s'inscrit dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire votée en février 2020.

D'après l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, seuls 35% des Français déclarent avoir eu recours aux réparations. Les autorités visent un taux de réparation des produits électriques et électroniques de 60 % d'ici à cinq ans.

Pour le moment l'initiative est limitée à la France mais l'Europe réfléchit également à une approche similaire pour lutter contre le gaspillage et l'obsolescence programmée.

Forte croissance prévue

Le marché mondial des PC devrait enregistrer une croissance de 35% au quatrième trimestre 2020 pouratteindre 143 millions d'unités,d'après le cabinet d'études Canalys.Au final le total des ventes de PC sur l'année 2020 devrait se situer à 458 millions d'unités, après un bond de 17%.La croissance devrait s'élever à1,4 % en 2021.

Au-delà de l'impact positif de la crise sanitaire, le secteur bénéficie de facteurs structurels qui devraient porter la croissance en 2021 et au-delà : le développement du travail à distance, l'apprentissage numérique et les nouveaux modes d'utilisation.