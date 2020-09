Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : prochaine keynote le 15 septembre Cercle Finance • 09/09/2020 à 15:14









(CercleFinance.com) - Le groupe Apple a confirmé la date, via son site Internet, de sa prochaine keynote : ce sera le 15 septembre. Cette keynote de rentrée devrait être l'occasion pour la firme de Cupertino de présenter sa prochaine gamme d'iPhone. La compatibilité avec le réseau 5G devrait être au rendez-vous. Coronavirus oblige, cette keynote ne se tiendra pas en présence de journalistes. Elle sera diffusée en ligne.

Valeurs associées APPLE NASDAQ +2.53%