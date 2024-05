Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Apple: présente une série de nouveautés information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 17:40









(CercleFinance.com) - Apple, qui organisait aujourd'hui son 'keynote' a présenté la M4, soit la dernière-née de ses puces qui s'invite dans le nouveliPadPropour doter l'appareil de performances annoncées comme 'exceptionnelles'.



Reposant sur une technologie de gravure en 3 nanomètres de deuxième génération, la puce M4 est un système sur une puce (SoC) qui améliore l'efficacité énergétique des puces Apple et permet à l'iPadPro de se parer d'un design 'incroyablement fin'.



La firme de Cupertino a présenté en outre l'iPadAir 11pouces entièrement repensé et le tout nouveliPadAir13pouces, boostés par la puceM2.



Il s'agit de la première fois que l'iPadAir se décline en deux tailles avec un modèle 11pouces pour une portabilité maximale et un 13pouces pour 'travailler, apprendre et jouer confortablement'.





