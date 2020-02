Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : présentation de l'iPhone 9 le 31 mars ? Cercle Finance • 18/02/2020 à 14:58









(CercleFinance.com) - Selon la presse spécialisée, Apple prévoirait toujours de présenter son iPhone 9, aussi appelé iPhone SE2, lors d'une Keynote organisée le 31 mars. La sortie de la version 'low-cost' de l'iPhone serait, elle, prévue pour le 3 avril. Celle-ci ne semble donc pas souffrir, en tout cas pour le moment, du ralentissement des lignes de production d'Apple en février lié au coronavirus. Côté prix, les spécialistes anticipent un prix de l'ordre de 400 dollars. Rappelons que cet iPhone 9 reprendrait nombre de caractéristiques de l'iPhone 8 (design, lecteur d'empreintes...), avec des composants toutefois plus récents.

Valeurs associées APPLE NASDAQ -2.43%