Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : première bêta publique pour l'Apple Watch Cercle Finance • 11/08/2020 à 17:32









(CercleFinance.com) - Le groupe Apple a lancé une bêta publique pour son Apple Watch, la première depuis le lancement par la firme de Cupertino de sa montre connectée. Cette bêta permet ainsi de bénéficier de watchOS 7 et de ses nouveautés, comme le mode sommeil ou un nouveau sélecteur de cadrans. Pour l'installer, il faut en revanche disposer d'un smartphone Apple avec au minimum iOS 14. La version définitive de watchOS devrait sortir à l'automne.

Valeurs associées APPLE NASDAQ -0.79%