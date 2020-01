Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple : porté par ses résultats, un analyste revoit son avis Cercle Finance • 29/01/2020 à 16:00









(CercleFinance.com) - Le titre Apple avance ce mercredi de +2,3%, à la faveur de solides résultats, qui ont amené l'analyste New Street Research à revoir à la hausse sa recommandation sur celui-ci, passant à 'neutre', avec un objectif de cours de 275 dollars. 'La publication et les guidances d'Apple hier soir ont confirmé que l'iPhone 11 rencontre un excellent succès auprès des consommateurs, favorisant le renouvellement. Dans ce contexte, la déception à laquelle nous nous attendions cette année ne se produira pas', apprécie le broker.

Valeurs associées APPLE NASDAQ +1.32%