Apple: porté par les précommandes pour l'iPhone 15 information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 16:44

(CercleFinance.com) - Le titre Apple signe lundi la plus forte hausse de l'indice Dow Jones, porté par des nouvelles encourageantes concernant le niveau de précommandes de l'iPhone 15.



D'après des calculs réalisés par les analystes de Wedbush Securities, les précommandes de l'appareil se situeraient 'largement au-dessus' des prévisions établies par Wall Street et à des niveaux entre 10% et 12% supérieurs à celles de l'iPhone 14.



Dans leur note de recherche, les équipes de Wedbush évoquent des ventes essentiellement tournées vers les modèles haut de gamme, à savoir l'iPhone 15 Pro et le Pro Max, ce dernier rencontrant un succès particulièrement vif aux Etats-Unis, en Chine, en Inde et dans certaines parties d'Europe.



'C'est un facteur positif pour Apple dans la mesure où cela signifie que ses prix de vente moyens (ASPs) constitueront un élément porteur durant ce cycle de remplacement', explique le broker américain.



Wedbush dit se montrer d'autant plus optimiste que les opérateurs de téléphonie américain préparent selon lui d'importantes promotions sur l'iPhone en vue de Noël et que 250 millions des 1,2 million d'utilisateurs que compte l'iPhone n'ont pas changé d'appareil depuis plus de quatre ans.



Le courtier renouvelle ainsi son opinion 'surperformance' assortie d'un objectif de cours de 240 dollars.



Les précommandes pour l'iPhone 15 ont débuté vendredi dernier, pour des livraisons prévues à compter de ce vendredi 22 septembre.



Suite à ces informations, l'action Apple progressait de 1,5% lundi matin à Wall Street. Avec ce rebond, la capitalisation boursière du groupe, la plus importante au monde, se rapprochait de nouveau de 2,8 milliards de dollars.