Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple: plus forte baisse du Dow après son avertissement information fournie par Cercle Finance • 07/11/2022 à 16:03









(CercleFinance.com) - Le titre Apple recule ce lundi à l'ouverture de Wall Street suite à l'avertissement lancé la veille par le géant technologique, une alerte qui fait naître quelques inquiétudes à deux mois de Noël.



Dans les premiers échanges, l'action du groupe américain affiche un repli limité de l'ordre de 1,7%, ce qui en fait tout de même la plus forte baisse de l'indice Dow Jones.



La marque à la pomme a mis en garde hier soir contre la faiblesse de ses capacités de production pour l'iPhone 14, un avertissement justifié par les mesures de confinement drastiques qui touchent actuellement la Chine.



L'entreprise californienne prévoit que ces difficultés vont peser sur ses livraisons et prolonger les délais de réception de ses clients en dépit de la demande toujours solide qui entoure le smartphone.



'La politique de zéro-Covid choisie par la Chine constitue un coup dur pour Apple au cours de son trimestre le plus important de l'année, celui des fêtes', rappelle Dan Ives, analyste chez Wedbush.



D'après le spécialiste, les ventes d'Apple ne sont pour l'instant pénalisées qu'à hauteur de 3%, mais ce niveau pourrait se détériorer si la situation venait à perdurer.



'Si l'usine de Zhengzhou devait continuer d'évoluer sur des moindres capacités au cours des semaines à venir, il faudrait alors craindre des pénuries d'iPhone Pro pendant la période particulièrement importante de Noël, en premier chef aux Etats-Unis', s'inquiète Dan Ives.



Les analystes de BofA ont ainsi décidé d'abaisser leur objectif de cours sur la valeur de 160 à 154 dollars, redoutant des vente d'iPhone bien moins fortes que prévu.



Ils estiment désormais à 78 millions le nombre d'iPhone qui seraient vendus sur les trois derniers mois de l'année, contre 84 millions jusqu'ici.





Valeurs associées APPLE NASDAQ -1.05%